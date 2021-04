Piovezan coordena amplo estudo sobre a Covid-19

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, apresentou nesta quarta-feira (31) um levantamento realizado pelas equipes técnicas da Administração Municipal com informações relacionadas à Covid-19. Foram levantadas informações por amostragem com 367 pacientes contaminados com o Coronavírus nas últimas semanas em Santa Bárbara d’Oeste. Um vídeo com detalhes do levantamento estará disponível nas redes sociais do Município (Facebook e YouTube) nesta quinta-feira (31).

Entre as informações apresentadas no estudo estão a linha com aumento do número de casos no Município desde fevereiro deste ano e informações comportamentais dos pacientes contaminados: adoção ou não de medidas preventivas, frequência em aglomerações, qual a forma de deslocamento e qual transporte utilizado (a pé, bicicleta, transporte público, veículos fretados, veículos com colegas ou veículo próprio), qual a ocupação profissional (trabalhadores da Saúde, da Educação, Administrativo, Industrial, segmento de alimentação ou de contato com o público), qual ambiente frequentado antes da contaminação (ambiente de Saúde, ambiente de trabalho, supermercados, confraternizações, festas ou reuniões informais), além de dados sobre o uso e demanda de leitos no Município e as próximas ações que serão tomadas pela Prefeitura para o combate ao vírus.

Com as informações, técnicos da Administração Municipal realizaram a análise dos dados e chegaram a informações importantes sobre o comportamento das pessoas infectadas.

“Estamos enfrentando há um ano uma doença nova. Todos estão cansados, é fato. Há um ano temos a nossa capacidade de enfrentamento da doença e de comportamento social colocados à prova. O que peço é que cada cidadão possa tirar um tempo do seu dia para acompanhar o vídeo que trago com carinho, respeito e seriedade. São dados técnicos que levantamos com a nossa equipe técnica da Prefeitura. Desprendido de qualquer ideologia político-partidária. Quem fala não é apenas o prefeito Rafael Piovezan. É uma pessoa que dedicou boa parte da sua trajetória à ciência e às pesquisas. Alguém que estudou, se formou, se especializou e deu aulas na área da Saúde Pública”, disse o prefeito.

Confira alguns pontos do levantamento:

15% dos pacientes infectados com o Coronavírus relatou ter frequentado aglomerações

90% dos pacientes infectados com o Coronavírus relatou ter tomado medidas preventivas para a não contaminação

Os dois índices demonstram um ruído nos dados apresentados pelos pacientes infectados, já que entre as medidas preventivas está evitar aglomerações

54% dos pacientes infectados com Coronavírus informou utilizar veículo próprio para o deslocamento e transporte, 9,8% informou deslocar-se à pé, com bicicleta ou de outra forma, 4,9% em veículo com colegas, 3% em veículo fretado e 1,9% em transporte público

38% dos pacientes infectados com Coronavírus informou trabalhar em setor Administrativo, 26% em contato com o público, 20% em atividades industriais, 4,6% são trabalhadores da Educação, 4% são trabalhadores do ramo da alimentação e 3,8% são profissionais da Saúde

36% dos pacientes infectados com Coronavírus relatou acreditar ter se contaminado em confraternizações, festas e reuniões informais, 12% relatou acreditar ter se contaminado no ambiente de trabalho, 7% relatou acreditar ter se contaminado nos supermercados e 3% relatou acreditar ter se contaminado em ambiente de Saúde

8% das pessoas infectadas com o Coronavírus precisam de internação

1% das pessoas infectadas com o Coronavírus precisa de leito de UTI

O tempo médio que um paciente contaminado com o Coronavírus fica em um leito de UTI é de 20 dias.

Novas ações da Prefeitura

Ampliação de Leitos na rede municipal de Saúde

A partir de segunda-feira, PS “Edison Mano” atenderá exclusivamente casos relacionados ao Coronavírus

Túnel interligará pronto-socorro ao Hospital Santa Bárbara, criando-se o “Complexo Covid-19”

Contratação de funcionários para a área da saúde. Foram convocados mais de 200 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, fisioterapeutas e farmacêuticos, sendo que 87 já estão atuando na rede municipal.

Desinfecção das áreas públicas e de grande circulação de pessoas

Notificação de bancos para que não permitam aglomerações nas filas de atendimento

Fechamento de conveniência de postos de combustíveis

Protocolos de enfrentamento da pandemia para as grandes empresas receberão protocolos

Visitas, orientações e protocolos de enfrentamento da pandemia para as pequenas empresas

Protocolos preventivos para empresas, comércio, supermercados, entre outros

Proposta de ampliação de horário de funcionamento dos supermercados com funcionamento de no máximo 30% da capacidade

Será permitida apenas a entrada de um membro da família nos supermercados. Menores de 12 anos poderão ser acompanhados pelos responsáveis

Barreiras sanitárias para orientação

Abordagem e fiscalização orientativa

Fiscalização de aglomerações em desacordo ao Decreto Estadual

Fiscalização de festas em área urbana e rural que descumpram o Decreto Estadual e Municipal

Distanciamento nas feiras livres

Ampliação do número de fiscais sanitários e logística emergencial para atendimento das ocorrências

Novo Decreto Municipal no dia 02 de abril, estabelecendo todas as ações que serão executadas até o fim da fase emergencial implantada pelo Governo do Estado.