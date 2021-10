Piovezan anuncia ‘pacotão’ de obras de R$ 12 mi

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (15) um pacote de obras que inclui a construção das novas Unidades Básicas de Saúde do Jardim Europa e da Cidade Nova, de um novo Laboratório de Análises Clínicas e da Administração Regional do Jardim Europa. O investimento é de R$ 12 milhões em recursos próprios do Município.

A Nova UBS do Jardim Europa será construída na esquina das ruas Portugal e Grécia, enquanto a Nova UBS da Cidade Nova será implantada na Rua do Couro. Cada unidade terá mais de 900 metros quadrados de área construída – sendo as maiores da história da cidade.

As UBSs terão ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiúso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

A lado da nova UBS do Jardim Europa, será construída a nova Administração Regional do bairro, com acesso independente e amplo espaço de atendimento e área de apoio aos funcionários, com mais de 100 metros de área construída.

Já anexo à nova UBS da Cidade Nova será construído o novo Laboratório de Análises Clínicas, com mais de 250 metros quadrados de área construída. O laboratório terá ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, quatro boxes para coleta, sala para coleta privativa, área para desjejum, sala para esterilização de materiais, área de laboratório para manipulação das amostras, apoio administrativo e apoio para funcionários.

Todos os prédios contarão com instalação de energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

Além disso, todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. A iluminação será com lâmpadas LED, proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. As unidades contarão com instalação de hidrantes e todo sistema de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Também haverá sistema de alarme e monitoramento.

“Saúde se faz com seriedade, planejamento e muito trabalho. Assim avançamos todos os dias. Santa Bárbara tem o maior investimento da sua história na área da Saúde, com projeção de investirmos mais de R$ 200 milhões em Saúde somente neste ano de 2021. Tudo isso com o esforço de toda equipe da administração e o apoio do Legislativo. A Saúde sempre será um grande desafio para a gestão pública. É assim no Brasil, em todos os municípios do nosso país. Mas com coragem, seriedade e grandes investimentos nós vamos trabalhar muito para melhorar a vida de todos que precisam utilizar o Sistema Único de Saúde da nossa cidade. Vamos em frente. Inovando e oferecendo o melhor a você, barbarense!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.