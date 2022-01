Piovezan anuncia mais uma empresa em Santa Bárbara; Mobly

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta segunda-feira (3) a implantação de uma loja física da Mobly no Município. Referência em móveis e decoração em todo o país, sendo o maior e-commerce do segmento do Brasil, a Mobly se instalará no Villa Multimall, às margens da Avenida Santa Bárbara.

A loja terá 1.400 m² de área, com modelo semelhante ao da loja do Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. Além de Santa Bárbara d’Oeste e Campinas, este modelo de loja também está presente em Taubaté, Guarulhos e no bairro da Mooca, em São Paulo.

“Iniciamos o ano com uma grande notícia na área do Desenvolvimento Econômico: a Mobly, referência em móveis e decoração em todo o país, sendo o maior e-commerce do segmento do Brasil, chega a Santa Bárbara d’Oeste! Mais uma vez saímos na frente! Santa Bárbara d’Oeste foi escolhida pela Mobly para o seu novo modelo de negócio. Em um Tempo de Inovação, somos referência e estamos prontos para receber os novos negócios!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.