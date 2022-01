Piovezan anuncia aumento de 20% no cartão alimentação dos servidores

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (14) um aumento de 20% no cartão alimentação dos 4,1 mil servidores públicos municipais da administração direta e indireta. Assim, a partir de 1º de fevereiro de 2022, o valor chega a R$ 600,13.

O Projeto de Lei Complementar de autoria do Poder Executivo para o aumento foi protocolado nesta sexta-feira (14) na Câmara Municipal e será apreciado pelos vereadores nas próximas sessões camarárias.

A medida visa a possível recomposição do poder de compra conferido ao referido auxílio, contribuindo, assim, para a melhoria nas condições dos trabalhadores, em compatibilidade com as possibilidades do erário.

“No ano passado, em virtude de legislação federal, ficamos impossibilitados de realizar qualquer reajuste salarial ou até mesmo no cartão alimentação dos servidores. Agora, em 2022, no primeiro momento em que temos esta possibilidade, com muito esforço e organização contábil e financeira, temos este compromisso firmado com o servidor público municipal. E, com toda a responsabilidade, já estamos nos planejando para o dissídio que ocorre em maio, respeitando os servidores públicos que nos ajudam a cuidar da cidade, a transformar Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.