Pio Magazine completa sucessão

Relato de Andrea Sardelli, filha dos proprietários do Pio Magazine emitiu nota afirmando que foi completada a sucessão do comando da empresa. Fundador da empresa, Pio Sardelli morreu em abril do ano passado.

“Informe Pio Magazine…

Há 54 anos, um casal de visionários acreditou que tudo era possível com a força do trabalho, determinação e fé.

Nessa história, carregada de emoções, o Senhor Pio e a Pia (D. Maria) deixaram um legado muito importante sobre empreendedorismo, pois não tiveram medo de arriscar, tentar, mudar, negociar, ceder e sempre praticar a empatia.

Toda essa trajetória, desde a banca até a loja, foi trilhada com muita luta, lágrimas e desafios, mas também com muitas alegrias e glórias. Inúmeras histórias foram contadas em nossos corredores, balcões e nas cadeiras do crediário, muitas de dores e perdas, outras de alegrias e conquistas.

Clientes que vieram e se foram, e que deixaram saudades.

Tradições passadas de geração a geração, crianças felizes, com os olhos brilhando com seus presentes e que hoje trazem seus filhos e netos pra escolherem os deles.

No decorrer desses anos, tivemos o privilégio de fazer parte de muitos momentos marcantes como Natal, dia das crianças, das mães, dos pais, dos namorados e aniversários, entre tantas outras datas especiais. Estivemos presente no dia à dia nos lares de inúmeras famílias, dessa cidade e várias outras da região, que nos acolheram e deram preferência à nossa loja.

Todos os “bom dia”, “boa tarde” e principalmente os “volte sempre” da nossa rotina eram o combustível pra continuarmos.

Por 54 anos seguimos em frente e chegou a hora de seguirmos um novo rumo.

A Pio Magazine segue com um novo comando. E com isso não poderíamos deixar de agradecer à todas pessoas que fizeram parte da nossa história!

Muito obrigado à todos os nossos clientes-amigos, por sempre nos escolherem e a sua preferência fez toda diferença na nossa trajetória. Com toda certeza, sem vocês nada seria possível.

Muito obrigado à todos os fornecedores e empresas pela confiança e parceria.

O nosso obrigado à todos os colaboradores que passaram pela loja e por todos os que permaneceram até o último momento. A sua contribuição foi essencial para nosso crescimento e levaremos isso em nossos corações.

Saímos hoje com o coração cheio de gratidão e a certeza de dever cumprido ao encerrar esse ciclo. Entregamos a loja em mãos competentes que darão continuidade ao nosso trabalho!

Muito obrigado, e voltem sempre!

Pio Sardelli ( in memoriam), Pia (Dona Maria), Laura Cristina, Márcia Luiza e Andréa”.