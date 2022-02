Pintor morre baleado em bar. 1a morte do ano em Americana

Um pintor foi a 1a vítima fatal da violência em Americana este ano. O homem de 26 anos foi morto com um tiro durante uma discussão em um bar, no fim da tarde deste sábado (5), no bairro Monte Verde em Americana. Foi o primeiro homicídio registrado na cidade em 2022. Segundo informações do boletim de ocorrência, Gledson Rodrigo Bueno estava em um bar quando se envolveu em uma discussão e, durante a briga, um homem sacou uma arma e efetuou um disparo. A vítima estava com amigos.

Gledson foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Americana, onde passou por uma cirurgia, mas teve piora em seu quadro de saúde e não resistiu aos ferimentos. Após o procedimento cirúrgico, o pintor chegou a dar um depoimento para os guardas municipais e afirmou que apenas tentou “apartar” uma briga.

O caso foi registrado como homicídio e o autor ainda não foi identificado.

Após policialpadrao.com.br