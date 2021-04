Pinterest lança conferência para anunciantes no Brasil

Na quarta-feira, 12 de maio, o Pinterest realizará sua primeira conferência para anunciantes no Brasil, o Pinterest Presents. A experiência proporcionará à comunidade de marketing brasileira uma visão exclusiva das mais recentes atualizações dos produtos de anúncios da empresa e novas formas de alcançar as 450 milhões de pessoas que usam o Pinterest todos os meses.

Em 5 de abril, o Pinterest fez o lançamento dos anúncios para todas as empresas do Brasil, sendo o primeiro país a lançar na América Latina. Agora, empresas de todos os portes têm acesso a vários tipos de formatos de anúncios e opções de segmentação no Brasil, para alcançar novos públicos com conteúdo significativo e útil à medida que novas ideias são descobertas e novos projetos são planejados.

Depois de realizar esse evento globalmente pela primeira vez em seis mercados (EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, França e Alemanha) em março passado, agora a empresa traz o Pinterest Presents ao Brasil. A conferência virtual irá inspirar e estimular a criatividade do público e oferecer aos profissionais de marketing uma visão exclusiva das mais recentes atualizações dos produtos de anúncios da empresa, que criam ainda mais oportunidades para os anunciantes na plataforma em expansão.

O Pinterest Presents reunirá uma série de nomes influentes do setor e palestrantes inspiradores para criar uma experiência virtual emocionante e envolvente. Além do CEO Ben Silbermann, entre os palestrantes globais do Pinterest estará Andréa Mallard, diretora de marketing. As sessões promoverão conversas sobre diversidade e inclusão, sustentabilidade, dimensionamento do e-commerce, design para acessibilidade e empreendedorismo.

Outros palestrantes serão André Loureiro, diretor executivo para a América Latina, que explicará por que o Pinterest Ads é diferente da publicidade em outras plataformas e como as marcas podem começar a inspirar as pessoas, e Bruna Toni, líder de marketing para LatAm, que falará sobre o diversificado público do Pinterest no Brasil e compartilhará como os usuários locais do Pinterest estão usando a plataforma, entre outros nomes.

“O Pinterest é uma plataforma de descoberta em que a inspiração se transforma em ação. São 46 milhões de pessoas no Brasil que acessam a plataforma a cada mês para descobrir novas ideias, são consumidores abertos para produtos e serviços que os ajudem a criar a vida que amam. No Pinterest Presents vamos compartilhar mais sobre o mundo de inspiração e positividade do Pinterest, e mostrar como as marcas no Brasil podem participar dessa jornada a partir de agora”, diz André Loureiro, diretor executivo para a América Latina no Pinterest.

O Pinterest ainda anunciará outros convidados especiais aos inscritos um pouco antes do evento.