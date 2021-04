Pinterest lança Ads no Brasil

O Pinterest lança o Pinterest Ads para todas as empresas do Brasil, sendo o primeiro país a lançar a publicidade na América Latina. Agora, empresas de todos os portes têm acesso a vários tipos de formatos de anúncios e opções de segmentação no Brasil, para alcançar novos públicos com conteúdo significativo e útil à medida que novas ideias são descobertas e novos projetos são planejados. Após o lançamento dos anúncios em toda a Europa, a América Latina é a próxima região para o lançamento. Essa iniciativa faz parte da expansão global do programa de anúncios do Pinterest.

As pessoas vêm ao Pinterest para fazer descobertas — para seu guarda-roupa, para sua nova casa e para as próximas férias. Os anunciantes querem ser descobertos e estar presentes nesses momentos, por isso há um alinhamento natural.

No Pinterest, as marcas são complementos para as experiências das pessoas. As pessoas vêm ao Pinterest para descobrir produtos e serviços, seja para seu guarda-roupa, para sua nova casa ou para as próximas férias, e os anunciantes querem ser descobertos. Há uma harmonia incrível entre eles. Na verdade, 97% das principais pesquisas no Pinterest não são feitas por uma marca, e é por isso que o serviço é um lugar tão eficaz para alcançar as pessoas enquanto eles ainda estão considerando sua próxima compra e não se decidiram quanto a uma marca.

O Pinterest é uma das raras plataformas nas quais as marcas podem realmente se engajar com novos clientes que têm intenções claras e estão abertos e tomando decisões de compra.

“O Brasil é um dos maiores mercados do Pinterest fora dos EUA. Nossa escala, combinada com a mentalidade única das pessoas no Pinterest, torna nosso público incrivelmente valioso para os profissionais de marketing. Estamos entusiasmados em oferecer esta oportunidade aos anunciantes no Brasil e esperamos expandir em mais países da América Latina em breve”- Jon Kaplan, diretor global de vendas no Pinterest.

Por ser um lugar de inspiração e planejamento dos momentos da vida, o Pinterest sempre foi um local mais positivo, para os consumidores e consequentemente para as marcas. É por isso que quase 9 em cada 10 usuários semanais dizem que o Pinterest é um oásis online.

Recentemente, abrimos os anúncios para um pequeno grupo de empresas brasileiras como parceiros iniciais. Marcas como Itaú, Westwing, Diageo, O Boticário, Eudora, AMARO, Mobly ou Samsung já tiveram sucesso com o uso do Pinterest Ads para acessar um público no Pinterest que está em busca de sua próxima experiência ou compra.