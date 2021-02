Pinguim volta pra Alesp, em cargo do PL

Terceiro colocado na acirradíssima eleição para prefeito de Santa Bárbara d’Oeste com 8.635 votos, o ex-vereador Fabiano Pinguim (Podemos) voltou a trabalhar na Alesp (Assembleia Legislativa). Depois de ficar um bom período com o deputado Edmir Chedid (DEM), Pinguim agora está com o deputado estadual Marcos Damásio (PL).

CABO NATAL EM ALTA- Esta semana eles receberam o vereador de Nova Odessa Cabo Natal (Avante) que, na oportunidade, solicitou recursos ao município através de (2) duas emendas parlamentares, uma para área da saúde e outra para infraestrutura urbana no valor de R$ 450mil.

PL CHEIO DE GENTE- O PL é um dos partidos com mais gente graúda na região, e pode ainda ter Pinguim com seu deputado na disputa pela reeleição em 2022.