Pinguim leva deputado para encontro com Piovezan

Terceiro colocado na eleição para prefeito de Santa Bárbara d’Oeste em 2020 e hoje assessor do deputado estadual Marcos Damásio (PL), Fabiano Pinguim (Podemos) visitou o prefeito Rafael Piovezan (PV) esta quinta-feira e levou o assessorado para o encontro com o líder político da cidade. Acompanharam a reunião o presidente da Câmara barbarense Joel do Gás (PV) e o vice-prefeito Felipe Sanches (PDT).

Pinguim chegou a ser ‘o futuro’ da política barbarense no começo da década passada, mas o rompimento precoce com o então prefeito Denis Andia (PV) fez com que ele trocasse de partido e fizesse disputas seguidas contra os ‘campeões’ das urnas na cidade.

A foto e o encontro chamaram a atenção de vereadores opositores de Piovezan na Câmara.