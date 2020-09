Pinguim/Podemos- convenção dia 12 no Dona Regina

O Podemos de Santa Bárbara d’Oeste deve confirmar o nome do ex-vereador Fabiano Pinguim como seu candidato a prefeito na tarde do próximo sábado, dia 12, em convenção que vai das 13h as 17h. A reunião que vai também definir os candidatos a vereador será na Avenida Alfredo Contato n° 960, bairro Dona Regina.

VICE- Como os outros adversários, à exceção de Marcos Fontes, Pinguim vai pra convenção sem ter definido o nome de vice para compor a chapa. Existem outros partidos e até grupos políticos que podem indicar o nome. Pelo menos dois nomes do partido antes cotados assumirão outras tarefas na campanha.