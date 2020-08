Pimentinha, 2 baianas e a corintiana do futebol

Modelo quer inspirar mulheres na “Casa das Pimentinhas”

Além de buscar o prêmio da “Casa das Pimentinhas”, que é a capa da revista Sexy, a empreendedora Lívia Nayara, 35 anos, tem outro objetivo dentro do reality show. Ela quer usar sua história para inspirar outras mulheres, que assim como ela, querem empreender e viver no meio artístico, sem abrir mão da liberdade e sensualidade. Nos bastidores de novo ensaio sexy, Lívia conta que aos 19 anos deixou Fortaleza, no Ceará, em busca de grandes sonhos em São Paulo. Inspirada em famosas da época, ganhou força para realizar suas metas e se lançar como modelo e empreendedora, abrindo sua própria loja de produtos femininos.

“Quero trazer essa mensagem para dentro do reality, meu objetivo principal é motivar outras tantas mulheres silenciadas. Penso que devo ganhar o reality uma vez que tenho espírito de liderança, sou pisciana, sonhadora, cearense e quero com isso mostrar a todas as mulheres do Brasil e do mundo que elas são capazes. Se eu consigo, qualquer uma pode conseguir também”. De olho no título e na capa da revista Sexy, que é o grande prêmio, Lívia mantém uma rotina saudável para ostentar o shape perfeito durante as provas e atividades do reality. Apaixonada por atividades físicas, ela anda de bike, vai à academia todos os dias e pratica luta (boxe).

“Estou feliz com meu corpo e comigo mesma. Já fiz alguns procedimentos estéticos, mas nada exagerado. Penso que a Penso que a sutileza prevalece. Já fiz botox e preenchimento labial. Também já coloquei silicone nos seios. Não gosto daquele shape montado, sou da linha mais natural. Acho que isso pode ser um diferencial na competição também”, garante.

Musa do Bahia mantém boa forma na quarentena

Nem mesmo a pandemia do novo coronavírus foi capaz de fazer Suelen Valiense abrir mão da sua rotina de exercícios, dieta e tratamentos estéticos. De quarentena, a Musa do Bahia Futebol Clube deu um jeito para não deixar a preguiça tomar conta e segue hábitos bem saudável para manter a boa forma em casa. Mas, a modelo conta o segredo: ela recebe ajuda de um time de profissionais que entendem tudo de beleza, saúde e bem-estar. Entre eles estão Pedro Ramos, especialista em harmonização facial, André Barbosa, especialista em endocrinologia, Alex Castro, nutricionista, e Mayana Oliveira, farmacêutica.

“Claro que cuido muito da minha alimentação e treino sempre, ainda que seja em casa, mas a ajuda de profissionais turbinou meus resultados. Quando deixei de pegar só dicas das musas fitness na internet e passei a ter um acompanhamento profissional, consegui manter o shape que sempre quis”, dispara. “Estou na minha melhor fase e dedicada nessa quarentena”. De olho nos projetos pós-pandemia, Suelen quer investir ainda mais no seu lado influencer digital. Morando em Itabuna, no interior da Bahia, ela é requisitada para campanhas e publiposts de marcas e lojas de todos os segmentos. E comemora a boa fase. “Também tenho projeto de estrelar na TV, estou bem animada”, adianta.

Vale lembrar que além de modelo, a loira é empresária com sua clínica Summerbronze Suelen Valiense e embaixadora do Barcelona Esporte Clube.

Musa do Timão acelerada com final

A modelo Carol Candelaria, de 22 anos, está concorrendo ao posto de “Musa do Corinthians” no concurso Musa do Brasileirão 2020. A linda morena comemorou o fato do Timão conquistar a sua vaga na final do Campeonato Paulista no último domingo, contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira.

“É muita emoção ver o Timão em mais uma final. Vamos com tudo para cima do nosso rival para sermos mais uma vez campeão paulista”, declarou Carol Candelaria, que faz enorme sucesso nas redes sociais onde conquistou mais de 17 mil seguidores.

Na web, a gata corintiana não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua boa forma através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios sensuais e cliques de biquini. Para poder acompanhar mais sobre a Carol Candelaria, basta seguir ela no seu Instagram @candelaria.caroll.

Musa do Bahia pintura indígena em homenagem a antepassados

Jacky Corrêa, a atual Musa do Bahia, posou sensual em uma praia do litoral baiano e atraiu olhares com uma pintura tipicamente indígena. A musa tem ascendência indígena e traços característicos do povo nativo das selvas brasileiras. “Resolvi fazer esse ensaio em homenagem ao povo indígena que é tão injustiçado no nosso país. Por ser descendente de índios acho que é o meu dever exaltar a cultura desse povo maravilhoso”, disse durante a sessão de fotos.

A morena chama a atenção pelo corpo escultura e os traços marcantes, frutos da miscigenação. “Acho que são os genes. Meu bisavô era indígena, então acho que trago muitas características, que combinadas com outros traços brasileiros, resultaram nessa mistura arretada”, disse aos risos como uma boa baiana. Após ter posado para a revista Sexy, a musa agora se prepara para a segunda fase do Musa do Brasileirão, que vai eleger, entre as musas dos times, a campeã do projeto.

“Estou animada para essa nova disputa. Todas as musas são merecedoras, mas é claro que quero esse título também”.

A disputa está programada para acontecer em novembro em São Paulo.

