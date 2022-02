Pimenta caiena acelera o metabolismo e ajuda a reduzir o apetite

De tempos em tempos, algum ingrediente é apontado como aliado da saúde, como é o caso da pimenta caiena. O condimento é um ingrediente versátil que pode ser encontrado em receitas doces e salgadas, além de ser usado na composição de alguns suplementos e cápsulas por apresentar efeito termogênico – que aumenta a produção de calor no corpo, ajudando na queima de calorias e na redução do apetite.

“A pimenta caiena possui uma alta concentração de capsaicina quando comparada às outras pimentas. A substância é um composto bioativo que além de antioxidante estimula o metabolismo, gerando o aumento da termogênese e assim, o estímulo à queima de gordura corporal”, explica a nutricionista Alessandra Luglio.

Na culinária, a especiaria é usada para temperar alimentos, como carne, frango, peixe, salada, arroz, sopa, caldos, molhos e omeletes. Uma outra opção de consumo é na forma de suplementação, a exemplo do UltraCoffee da linha Plant Power SuperFoods, desenvolvido pela A Tal da Castanha.

Antes de entrar no mercado, a nova marca escutou por meses vários consumidores em potencial e ouviu a opinião de nutricionistas para incluir na composição ingredientes prioritariamente íntegros que tivessem efeito imediato no metabolismo. O suplemento natural ainda conta com a presença de ingredientes como o café, o gengibre e a canela que possuem ação termogênica, potencializando o metabolismo de forma sinérgica, auxiliando na queima de gordura corporal.

A nutricionista Alessandra Luglio, que também é consultora da marca, participou de todas as etapas do desenvolvimento do produto, ela explica que o produto auxilia na manutenção da forma física potencializando resultados satisfatórios, mas os benefícios vão além. “A combinação de ingredientes também é capaz de otimizar a performance esportiva e produzir efeitos expressivos na função cognitiva, principalmente nos dias de maior desgaste mental”, esclarece.

O que mais pode ser feito para melhorar o metabolismo?

A ingestão de suplementos não garante o emagrecimento. É preciso ter acompanhamento nutricional, além de uma dieta equilibrada com a presença de atividades físicas. E não se esqueça da hidratação. A regra é consumir – ao menos – dois litros de água por dia para manter o corpo em pleno funcionamento. Refletir sobre o que comemos é muito importante, assim como ter disciplina para que possamos ter momentos de prazer.

Sobre A Tal da Castanha:

A Tal da Castanha é uma marca genuinamente brasileira que utiliza em sua composição apenas ingredientes de origem natural e vegetal. A marca combina excelência e inovação para trazer ao mercado brasileiro uma linha inédita de produtos que inclui bebidas vegetais, pastas e snacks. A filosofia da marca é pautada em pureza e simplicidade, quanto menos ingredientes, melhor. Líder no segmento, os produtos A Tal da Castanha são distribuídos nos melhores mercados do país. A Tal da Castanha é uma referência entre as marcas clean label do Brasil e faz parte da seleta lista de empresas B, um grupo global de organizações comprometidas com a geração de impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.