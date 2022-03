Pilotos de Nova Odessa fazem dobradinha no Velocross

Mais uma ótima notícia para o Esporte de Nova Odessa: a etapa de abertura do Campeonato Trevilub de Velocross, realizada na cidade no final de semana (dias 26 e 27/02) na área verde abaixo da Praça dos Três Poderes, teve “dobradinha” de nomes “da casa”. Os pilotos novaodessenses Matheus Lima e Rafael Roberto de Jesus foram campeão e vice, respectivamente, na categoria Junior.

Matheus ainda repetiu a façanha na categoria 230 Amador, faturando a 1ª colocação, enquanto Gabriel ficou na 4ª posição. A disputa acirrada nas várias categorias contou com a participação de 79 pilotos, inclusive de outros Estados.

O evento esportivo foi realizado por Odyr Racing Esportes Radicais, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo. “A etapa de abertura do Campeonato de Velocross em Nova Odessa nos surpreendeu. Foi um evento espetacular que propiciou muita emoção, com excelentes e intensas disputas em todas as categorias – do 230 Pró e Open Importada – ao Feminino, em que as mulheres fizeram a festa e deram show, fechando com dois garotos da cidade no pódio duas vezes”, explicou Odyr Silva.

Para o secretário de Esportes Thiago Gentil, o campeonato foi mais especial ainda, com os “pratas da casa” no pódio duas vezes. “Parabenizamos o Odyr Racing pela belíssima competição em nossa cidade, também aos pilotos, que como sempre dão show em suas máquinas, com talento e habilidade, e em especial aos garotos novaodessenses, que representaram a nossa cidade: Mateus Lima e Rafael Roberto, pela garra e os troféus conquistados”, afirmou.

Foram arrecadados 49 litros de leite dos pilotos, doados à Diretoria de Promoção Social para trabalhos junto às famílias em situação de vulnerabilidade do município. “A competição dessa etapa de Nova Odessa contou com 20 baterias, divididas em diversas categorias, entre elas, cilindrada e idade. Essa etapa Trevilub comprova que temos excelentes competidores em nossa cidade, e um exemplo é o Matheus, de 14 anos, e o Rafael, de 15 anos, com um futuro promissor brilhante”, disse o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho.

Além dos troféus, a organização premiou os pilotos com vários brindes: pneus, roupas, boné, óculos de cross, entre outros. A abertura do Campeonato Trevilub de Velocross 2022 – primeira etapa de Nova Odessa contou com manobras radicais em diversas categorias.

Confira os resultados:

* Junior: Matheus Lima campeão; Rafael Roberto de Jesus 2º lugar, de Nova Odessa

* 230 Amador: Matheus Lima campeão; Rafael Roberto em 4º lugar, de Nova Odessa

* VX5: Egnaldo Rodrigues, de Santa Rita do Sapucaí/MG

* Feminino: Ana Júlia, de Dois Córregos

* 50cc: Jonas Piffer, de São Paulo

* 65cc: Leonardo

* Dois Tempos: Thiago

* Nacional Intermediária: Felipe Souza, Muzambinho/MG

* VX3, VX3 Nacional e VX4: Ivan Aparecido da Silva, de Muzambinho/MG

* VX1, VX2, Open Importada, Open Nacional, 230 Pró e 250 Acima: Murilo Frasnelli, de Araraquara, o grande vencedor do dia, faturando o pódio em seis categorias