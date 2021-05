Pilates na recuperação pós Covid 19

Depois de passar pelo susto de contrair o novo coronavírus, os pacientes enfrentam outro desafio, a recuperação completa do sistema respiratório. Os exercícios para recuperar a capacidade respiratória são usados após períodos de internação em unidades de tratamento intensivo (UTI), mas podem ser importantes mesmo nas situações em que a pessoa se tratou em casa.

É por isso que os especialistas estão indicando os exercícios de Pilates. O método, através da sua filosofia e dos exercícios respiratórios, consegue potencializar a capacidade de oxigenação do corpo. Outro benefício é que a respiração promovida pelo Pilates na capacidade pulmonar contribui para o reequilíbrio da função e diminui a tensão dos músculos cervicais e dos músculos respiratórios acessórios.

A fisioterapeuta Bruna Sousa, instrutora do Pucci Pilates, explica que um dos maiores diferenciais do Pilates é unir todos os benefícios da respiração, concentração e alinhamento postural. “Em uma aula de 50 minutos conseguimos combinar exercícios que proporcionam a melhora no sistema cardiorrespiratório, hábitos posturais adequados e alívio das tensões”, destacou.

Com mais de 12 mil pacientes recuperados da Covid 19 no Brasil, especialistas apontam que já existe outra epidemia que merece atenção, a chamada “Síndrome pós-Covid”. Entre os problemas estão depressão, perda de memória, falta de ar, dificuldade de raciocínio, fadiga e dores intensas, diarreia crônica, perda de cabelo, infarto, arritmia e distúrbios de pele. Alguns desses sintomas podem se prolongar por meses e levar a morte.

Alguns estudos mostram que até 80% dos pacientes recuperados sentem ao menos um sintoma até quatro meses depois do fim da infecção. “É por isso que ter o acompanhamento médico e investir em exercícios que trabalham corpo e mente, como o Pilates, é extremamente importante neste período”, afirma Bruna.

