Pijama auxilia na recuperação muscular

A busca por uma recuperação muscular melhor e mais rápida entre os atletas, fez com que a designer e empresária Cris Racca, especialista em desenvolver roupas que visam melhorar a performance de atletas, produzisse um pijama confeccionado com cristais bioativos no DNA do tecido, em que o calor que sai do tecido volta ao corpo na forma de raios infravermelhos longos, o que oferece propriedades de termorregulação e melhoria da microcirculação sanguínea. Para um efeito eficaz é necessário o uso contínuo de seis horas.

“Desenvolvi um projeto junto ao Centro Universitário FEI para a criação de uma calça de performance para ciclismo. Na hora do feedback, ouvimos dos atletas que a roupa funcionava mais depois da prova do que durante ela”, conta Cris. A inserção do raio infravermelho no produto veio da descoberta do cientista japonês Toshio Komuro, o qual entendeu que a combinação de alumínio, titânio e platina fundidos a 1.000 graus, resultava em uma radiação permanente, idêntica as mais benéficas radiações solares.

Várias pesquisas científicas comprovaram o uso do infravermelho longo no organismo. A radiação produz movimentos rotativos e vibratórios às moléculas de água e do sangue no corpo, fazendo com que a água circule melhor através das células, causando uma desintoxicação celular que aumenta a imunidade do organismo e promove a prevenção de muitas doenças.

Os benefícios da utilização são inúmeros, como a estimulação a oxigenação, nutrição e hidratação dos tecidos e a eliminação de toxinas; a redução de edemas e aceleração do processo de cicatrização; prevenção e melhora dos problemas circulatórios; redução de ácido láctico e estimulação da microcirculação sanguínea e metabolismo celular.

“Este pijama foi desenvolvido para um maior conforto ao dormir, sem bolsos e recortes. A blusa é ótima como segunda pele. É possível correr com a calça ou até colocar por baixo de uma bermuda de ciclismo. Além disso, esta tecnologia, mesmo lavando a peça, se mantém intacta no DNA do tecido”, explica Cris.

A designer gosta de desafios. Em seu trabalho, desenvolve uniformes de ciclismo, triathlon e corrida para melhor performance de atletas e, por essa razão, está constantemente estudando novas tecnologias de vestimentas. Um dos seus projetos anteriores foi o desenvolvimento de uma roupa especial para paratletas que praticam remo.

O valor unitário da calça de recuperação muscular é R$200,00; e o conjunto de pijama fica por R$350,00. Para adquirir, basta acessar o site https://www.crisracca.com.br/.