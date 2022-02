PicPay prorroga inscrições do programa de estágio

O PicPay estendeu até domingo (27) as inscrições para o seu primeiro programa de estágio. São 50 vagas para atuar na cidade de São Paulo, sendo 50% delas direcionadas preferencialmente a grupos minorizados. As posições são para as áreas de tecnologia, serviços financeiros, produto, análise de dados, recursos humanos, marketing, entre outras.

Chamado de “Impulsionar”, o programa terá duração de 18 meses, com início previsto para abril. Para participar, o estudante deve cursar graduação nas áreas de humanas, exatas ou tecnologia, e estar entre o segundo e o penúltimo ano da formação. A inscrição pode ser feita no site.

SOBRE O PICPAY

Fundado em Vitória (ES) em 2012, o PicPay é uma empresa de tecnologia que nasceu para tornar a vida mais fácil ao reinventar a forma como as pessoas lidam com dinheiro, fazem compras e se comunicam. Em 2015, a empresa foi investida pelo grupo J&F, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Atualmente, como o maior app de pagamentos do País — mais de 60 milhões —, o PicPay busca oferecer produtos e serviços para todos os momentos do dia a dia dos clientes, combinando os benefícios de cinco frentes em uma única plataforma: social, carteira digital, marketplace financeiro, PicPay Store e anúncios. A integração entre serviços financeiros e a possibilidade de interações dentro do aplicativo cria um efeito de rede, impulsionando todas as verticais do negócio.