Picolé protéico para as últimas semanas de verão

As proteínas estão presentes em todas as estruturas do corpo é são um dos macronutrientes mais requisitados por quem busca um estilo de vida mais saudável. Entre os benefícios destacam-se o controle de saciedade e o ganho e manutenção de massa magra.

A nutricionista Dra. Dani Borges aponta que em uma dieta que visa a construção de músculos, não é apenas a ingestão de proteínas que importa, mas a combinação da ingestão com uma rotina de treinos adequada. “Além de contribuir para manter os músculos, as proteínas também tem um importante papel no controle de peso, visto que por demorar mais para ser processado no organismo, mantém a saciedade por mais tempo”, comenta.

Picolé de Whey Protein

Ingredientes

2 medidas de de Whey Protein

Cacau

1 Iogurte desnatado zero açúcar e zero lactose

Modo de preparo:

Em uma tigela adicione duas doses de Whey protein e três colheres de sopa de iogurte desnatado zero lactose e zero açúcar e o cacau. Mexa até formar uma massa homogênea. Leve a mistura para forminhas de picolé ao refrigerador por 4h ou deixe de um dia para o outro.