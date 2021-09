Golpistas do 7 de setembro. PF prende 1 e outro foge

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, 3, o blogueiro bolsonarista Wellington Macedo de Souza no inquérito aberto para investigar a organização de manifestações violentas no feriado de 7 de Setembro. Outro dos golpistas que deve ser preso é o suposto líder dos caminhoneiros Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Os dois participaram das ameaças feitas pelo sertanejo Sérgio Reis, que abandonou o projeto e se arrependeu.

A ordem de prisão de Macedo foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O blogueiro já havia sido alvo de buscas no último dia 20 na operação que atingiu o cantor Sérgio Reis. Ele também teve o canal de YouTube e o perfil no Instagram suspensos na investigação.

Zé Trovão também teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em lives na noite da sexta-feira, o golpista disse que só vai se entregar no dia 7 de setembro e que estaria ‘no meio do povo’.