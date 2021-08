PF prende bolsonarista Roberto Jefferson

A polícia federal faz nesta manhã buscas em endereços do ex deputado federal e presidente do PTB Roberto Jefferson. Os policiais cumprem mandato do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A PF prendeu Jefferson pouco depois das 9h. Antes, ele havia mandado recados no twitter.

Jefferson teve prisão preventiva decretada pela participação em organização criminosa de fake news contra democracia.



Pivô no Mensalão em 2005, Jefferson já cumpriu pena por corrupção e não disputa mais eleições.

Hoje ele é um dos maiores e mais tresloucados defensores do presidente Jair Bolsonaro.