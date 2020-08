Pezão bomba e gera aglomeração durante o jogo nesta quarta

O famoso bar Pezão, em Americana, recebeu dezenas de pessoas para assistir o jogo nesta quarta-feira. O local ficou aberto após as 17h – o que é proibido de acordo com as regras da fase Amarela do Plano Dão Paulo de flexibilização das atividades econômicas. A foto foi feita por Gabrielly Antunes, que afirmou em suas redes sociais que o horário do registro foi às 21:17.

Em registros feitos por populares, é possível ver que muitas pessoas, além da aglomeração, seque usavam máscaras.

A Gama foi acionada e o estabelecimento foi o primeiro a receber autuação por descumprir as regras da fase atual.