Petz inaugura unidade na Avenida Paulista

A Petz, maior rede de petshops em número de lojas do país, inaugura uma nova unidade em Americana (SP). Equipada com um mix de produtos para cães, gatos, roedores, peixes e aves, elaborados para melhorar a qualidade de vida e longevidade dos pets, a 136ª loja do Grupo oferece também Centro de Estética, com especialistas em serviços de banho, tosa, hidratação e corte de unhas, além de farmácia e um Centro Veterinário Seres.

Com quase 1.052m², a unidade também funciona como um centro de distribuição regional para as compras feitas nas plataformas digitais – site e aplicativo, além de ser um novo ponto para quem optar pela retirada na loja. Com essa estratégia, a rede agiliza e torna mais econômica as entregas de compras feitas online.

Outra iniciativa presente em Americana é o Adote Petz. Por meio do programa, a rede conecta quem deseja adotar um pet com uma rede de ONGs e protetores parceiros. A Petz disponibiliza espaços especialmente dedicados para a adoção no centro de suas lojas e as ONGs/protetores parceiros ficam responsáveis pelo processo e entrevista com os potenciais adotantes.