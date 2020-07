Petz e Autozone chegando em Americana

As franquias Petz, voltada ao mercado de animais de estimação, e Autozone, para carros, chegam em Americana em endereços vizinhos. As duas estreias das empresas na cidade ficarão na Avenida Nossa Senhora de Fátima em frente a Etec Polivalente e próximas ao McDonald’s.

As empresas que chegam vão enfrentar empresas locais já posicionadas. No caso do mercado pet, o americanense tem se resolvido com empresas locais, e que agora terão concorrência direta.

MINEIRO E PADOVANI- A Petz vai a Americana e enfrentar na mesma avenida o Agropet Mineiro e a Padovani, na região do Mercado Municipal.

AUTOZONE- A AutoZone, Inc. é uma varejista americana de peças e acessórios automotivos para reposição, a maior dos Estados Unidos. Fundada em 1979, a AutoZone possui mais de 6.300 lojas nos Estados Unidos, México e Brasil. A empresa está sediada em Memphis,