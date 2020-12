Pets e carpetes: como conservar os artigos apesar do bichos

Pensando na boa convivência entre humanos e animais, a empresa líder no mercado de tapetes do Brasil desenvolveu produtos a base de algodão e látex, que possuem rápida absorção de líquidos e que ainda podem ser lavados

Ter um animal em casa está cada vez mais comum. Seja para ser uma companhia, para alegrar as crianças ou até mesmo para fazer parte da família, fato é que os pets estão mais presentes do que nunca na vida dos brasileiros. Mas conviver com animais em casa coloca em risco um detalhe importante: a decoração doméstica.

“Os animais unham, mordem, roem e, consequentemente, destroem os móveis da casa. Para tudo isso dá-se um jeito, mas, o ponto que mais requer a atenção, é em relação à urina, pois o odor forte pode ficar impregnado no ambiente”, salienta o especialista em decoração têxtil e CEO da Comercial Têxtil Store, Nathanael Siqueira.

Pensando na boa convivência entre humanos e pets, a empresa líder no mercado de tapetes do Brasil desenvolveu produtos a base de algodão e látex, que possuem rápida absorção de líquidos e que ainda podem ser lavados. “Não indicamos lavagem à máquina, somente lavagem manual com sabão neutro e deixar secar na sombra. Isso conserva o produto e a harmonia da casa”, comentou.