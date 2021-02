Petrobrás anuncia novo aumento nas refinarias; 4º do ano

A Petrobrás anunciou, nesta quinta-feira, novo aumento do combustível nas refinarias, válido a partir desta sexta-feira. Os reajustes são de R$ 0,23 no preço da gasolina e de R$0,34 por litro do Diesel.

“O alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros refinadores, além da Petrobras”, justificou a Petrobras, em nota.

No preço que chega ao consumidor, ainda são acrescidos impostos federais e estaduais – esse segundo na mira do presidente Bolsonaro, que tem cobrado governadores para reduzir o valor (ICMS). Além dos impostos, há as margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores.