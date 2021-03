Petistas (e ex) comemoram liberdade de Lula

Lideranças petistas comentaram, a pedido NM, a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, considerou que a Justiça Federal no Paraná não deveria ter julgado o ex-presidente Lula com base em desvios praticados na Petrobras.

Ex-deputado estadual Antonio Mentor, 3 vezes candidato a prefeito de Americana

É a volta da esperança, da defesa da vida e do sonho do povo brasileiro que foi interrompido pelo golpe armado pela Globo e seus asseclas entre eles o falso juiz Sérgio Moro.

Luís V. Larguesa, ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e ex-presidente do PT local.

Contra a prepotência, Lulinha paz, amor e a volta da prosperidade.

Vereador de Nova Odessa, Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio (PSD)- ex PT

O (Lula foi o) melhor presidente do Brasil. A Justiça tard , mas não falha.