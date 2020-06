Pet Shop ‘gigante’ inaugura no Tivoli

O Tivoli Shopping ampliou seu mix com a inauguração da loja Cobasi, uma das maiores redes varejistas voltadas especialmente para os cuidados de animais de estimação e a pioneira em trazer o conceito de shopping para pets no Brasil.

Instalada ao lado da Maganzie Luiza, a loja tem cerca de 850 metros quadrados e oferece uma variedade de itens para cães, gatos, roedores, aves e aquarismo.

Com o tripé qualidade, atendimento e organização, a Cobasi se destaca como diferencial no setor, conforme avalia o gerente Ismael da Silva Rodrigues, acrescentando que a rede possui mais de 100 unidades distribuídas em vários estados.

Para o gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini, a abertura da loja Cobasi atende às expectativas dos clientes do empreendimento, além de refletir o esforço da AD Shopping e AD Mall, em ampliar ainda mais a oferta de serviços e operações. “A Cobasi vem reforçar o compromisso do Tivoli com seus clientes em ampliar o mix de lojas e oferecer uma variedade de serviços com qualidade e conforto”, destacou.

Fidelização

O Programa Amigo Cobasi oferece ao cliente pontuações a cada compra que podem ser revertidos em descontos, brindes ou troca por produtos da campanha identificados por etiqueta.

A adesão ao programa pode ser feito pelo site www.cobasi.com.br ou diretamente na loja.

Horário de funcionamento

Por ser classificado como serviço essencial, a loja Cobasi no Tivoli Shopping tem horário de atendimento diferenciado do empreendimento, funcionando de domingo a domingo, das 12h às 20h.

Das 12h às 14h, o acesso à loja Cobasi ocorre pela entrada B, onde está localizada a Magazine Luiza. Das 14h às 18h, acesso apenas pela entrada A, pela avenida Santa Bárbara, e das 18h às 20h, o acesso volta a ser pela entrada B.

Seguindo as medidas adotadas pelo Tivoli Shopping, com base nas determinações do Governo do Estado e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, é obrigatório o uso de máscaras, limitado o número de clientes dentro da loja e disponibilizado álcool em gel.