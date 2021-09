Compras online de Pet Food crescem mais de 90%

O mercado de Pet Food – alimentação para animais – é mais um entre os que foram impactados pela pandemia de Covid-19, porém com uma curiosidade: de forma positiva. Por causa dos novos lares que compraram ou adotaram bichinhos para trazer alguma alegria para o período, o segmento cresceu duplo dígito em valor entre julho de 2020 e julho de 2021. As informações são de uma pesquisa da Kantar, líder em dados, insights e consultoria.

Na hora de adquirir os produtos da categoria, o e-commerce se destaca. O volume por compra aumentou 7,1%, enquanto no offline caiu 1%. Vale ainda ressaltar que o tíquete médio no digital cresceu 12,3%, e a frequência de pedidos apresentou alta de 21,7%. No comércio físico, os valores são 10,4% e -2%, respectivamente.

O perfil de quem compra online, inclusive, é bem específico. De acordo com a Kantar, os proprietários de pet que preferem a plataforma são pais solteiros (32,3%), têm entre 30 e 39 anos (23,1%), fazem parte das classes A e B (53,5%) e possuem dois ou mais animais de estimação em casa (84,4%).

Mesmo com os números positivos, as compras online têm um longo caminho até se tornar a principal opção na categoria. Embora o volume de pedidos tenha crescido 93,2% na comparação entre 2020 e 2021, eles representam apenas 1,6% do total. Isso significa que 98,4% do mercado de Pet Food ainda pertence ao offline.

Sobre a Kantar

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos em mais de 90 mercados e somos a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar nossa experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.