Pessoas seguem recusando marca de vacina; 15 já assinaram termo em Americana

A prefeitura de Americana informou, nesta segunda-feira, que pessoas continuam desistindo de tomar a vacina contra o coronavírus no momento em que ficam sabendo qual fabricante do imunizante será aplicado.

De acordo com a secretaria de saúde, até agora, 15 pessoas assinaram o termo de responsabilidade no momento da recusa. O termo foi “imposto” no último dia 4. A secretaria também afirmou que ainda existem pessoas que, além de recusarem a tomar a vacina por conta do fabricante, também recusam assinar o termo.

Veja a nota da prefeitura:

De acordo com a Unidade de Atenção à Saúde, até agora foram 15 termos. Porém, há muitas pessoas que se recusam em tomar a vacina, mas também deixam a unidade de saúde sem assinar o termo, ou seja, simplesmente ao saber qual a vacina está sendo oferecida a pessoa desiste, vai embora. Então, segundo a Unidade, é muito difícil mensurar exatamente o volume dessas recusas.

Segundo o secretário de Saúde, Danilo Oliveira, o termo tem caráter educativo e não há punição. A pessoa apenas estará assumindo que teve acesso à vacina, mas recusou-se a receber a dose.