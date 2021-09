Pessoas em cargos de liderança protegem seus eletrônicos

Uma pesquisa da NordVPN mostra que as pessoas que trabalham em cargos seniores têm cinco vezes mais probabilidade de compartilhar seus equipamentos de trabalho (computadores e celulares) do que seus funcionários. O motivo é justamente a necessidade de muitos envios de arquivos para outros dispositivos.

O estudo ainda aponta que 87% dos que ocupam cargos de chefia prestam atenção à proteção de arquivos em seus dispositivos pessoais, sendo a criptografia total do disco uma opção popular de proteção em caso de perda ou roubo dos equipamentos.

No entanto, quase 40% dos funcionários de cargos mais baixos não criptografam seus arquivos de forma alguma ou usam métodos fracos, como renomear arquivos e pastas. Isso prova a falta de conhecimento sobre segurança cibernética em cargos de menor poder de decisão. A falta de conscientização e a atividade online irresponsável durante o uso de dispositivos compartilhados pode resultar em vazamentos de dados da empresa e ataques cibernéticos.

Para proteger os dados corporativos, especialistas da NordVPN recomendam não compartilhar dispositivos entre os funcionários, sendo cada um responsável por seus aparelhos. Em casos de compartilhamento, é mais difícil identificar a ameaça interna que causou o problema de segurança. Além disso, recomenda-se ter políticas de segurança cibernética e treinar as equipes a segui-las. Também se sugere que as empresas monitorarem regularmente o uso de equipamentos e sistemas de computador para verificar se os cuidados estão sendo tomados.