Veja quem lidera a 1a pesquisa de Americana

Pesquisa tornada pública na noite desta terça-feira para prefeito de Americana coloca o candidato do PV Chico Sardelli na ponta da corrida tendo a candidata do PDT Giovana Fortunato no segundo posto. Os dois estão empatados pela margem de erro, que é de 3,97%. Rafael Macris/PSDB está empatado com Giovana, também segundo a margem de erro, considerada alta.

A pesquisa do Instituto AR7 ouviu 600 moradores de Americana, em 28 bairros.

Chico Sardelli (PV) 26,86%

Maria Giovana (PDT) 22,33%

Rafael Macris(PSDB) 16,50%

Major Crivelari (PSL) 9,50%

Alfredo Ondas (MDB) 3,17%

Talitha de Nadai (PSD) 2,50%

Kim (Solidariedade) 2,00%

Lurdinha Ginetti (PT) 1,67%

Adriano de Oliveira (PSOL) 1,16%

Não sabe/Indeciso 8,17%

Branco/Nulo/Nenhum 6,17%

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 07729/2020.