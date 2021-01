Pescador errado perde 55 peixes

Dois pescadores ‘errados’ perderam 55 peixes na tarde desta quarta-feira (13) em Americana.

A Guarda Municipal de Americana deteve dois homens por pesca irregular – durante a piracema – na Represa do Salto Grande, em Americana. A dupla foi flagrada pela equipe do Grupo de Proteção Ambiental durante patrulha com embarcação. A patrulha apreendeu 55 peixes, redes de pesca e outros equipamentos para a prática.

O caso foi levado para a Polícia Civil, que registrou o boletim de ocorrência. A dupla não ficou presa.