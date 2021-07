Pesca irregular. Um passou mal e foi pro HM e o outro perdeu a motinha

Uma equipe do Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Americana, em patrulhamento e fiscalização pela margens do Rio Piracicaba, atrás das fábricas de Carioba, na manhã deste domingo, por volta das 7:30, se deparou com dois pescadores na prática de pesca irregular.

No local, a equipe solicitou aos dois que apresentassem a carteira de pescador momento em que as partes informaram não possuir. De acordo com os guardas, os dois homens já haviam sido orientados em data anteriores sobre a situação de pesca no local, segundo a Instrução Normativa do IBAMA n°26/2009, referente aos locais proibidos para pesca, bem como a degradação ambiental e sobre o risco a vida através do carrapato estrela contaminado (Febre Maculosa).

Diante da situação, os dois foram apresentadas à Central de Polícia Judiciária, juntamente com os materiais e o pescado. Em certo momento, um dos pescadores foi informado de que seriam apresentados a autoridade policial, momento que relatou às equipes que estaria sentindo dores no peito. De imediato, o homem foi conduzido ao Hospital Municipal onde permaneceu sob cuidados médico. O fato foi comunicado à família do mesmo, onde compareceu um dos filhos para permanecer como acompanhante. O acontecido foi relatado à autoridade policial, onde foi lavrado o TCO AF 5105-1 /2021, sendo enquadrado no Artigo 34 da Lei Federal 9605/98.

Os materiais, bem como o pescado, foram apreendidos conforme Auto de Exibição e Apreensão, haja vista que um dos homens estava com uma motoneta. Foi solicitado a documentação, porém o proprietário informou não possuir documentos da referida, informando ser veículo de leilão. Diante da situação, compareceu no local uma equipe de trânsito, que realizou a recolha da mesma conforme talão de CRR 2895. O veículo foi removido ao pátio de guincho e/ou depósito de recolha de veículos.

O homem que permaneceu no HM assinou o TCO na unidade hospitalar a pedido do delegado.

23 varas de pesca

12 Molinetes

02 Passagua

07 suportes para caras de pesca

02 Facões

Pescados:

01 exemplar de Corimbá