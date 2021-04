Perugini dá nome a prédio anexo da Câmara de Sumaré

O prédio anexo da Câmara Municipal de Sumaré, localizado na Rua Dom Barreto, no Centro, onde funciona a Prefeitura, passou a se chamar “Angelo Augusto Perugini”. A homenagem ao ex-vereador por Sumaré e ex-prefeito de Hortolândia, que morreu em decorrência das complicações da Covid-19, foi aprovada em plenário durante a 10ª sessão ordinária do ano, nesta terça-feira (6).

O Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, de autoria do presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), foi votado em regime de urgência e recebeu 20 votos favoráveis. O presidente destacou que Perugini foi “brilhante político” que em vida prestou grandes serviços à cidade de Sumaré e deixou um grande legado como homem público.

“Seu legado progressista, sua visão de futuro e sua sensibilidade fizeram de Perugini um político admirado por aliados e adversários”, definiu Willian Souza. Além do Decreto Legislativo que dá nome ao prédio anexo da Câmara, os vereadores aprovaram duas moções de pesar em homenagem a Angelo Perugini. Uma das matérias teve autoria do presidente Willian Souza. A outra foi apresentada conjuntamente pelos vereadores Lucas Agostinho (DEM) e João Maioral (PDT).

Homenagem

Natural da cidade mineira de Jacutinga, Perugini foi seminarista e professor da Rede Estadual. Em 1981, aos 26 anos, se filiou ao Partido dos Trabalhadores e, em 1985, foi coordenador da Secretaria Estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Três anos depois, foi eleito vereador em Sumaré, com 707 votos, para a 9ª Legislatura da Câmara.

Nesta época, Perugini já sonhava com a emancipação do distrito de Hortolândia. Sua luta foi concretizada em 19 de maio de 1991, por meio de um plebiscito, quando a maioria dos eleitores votou a favor da emancipação de Hortolândia, agora na condição de município.

Em 1992, disputou a primeira eleição para prefeito da nova cidade e, quatro anos mais tarde, foi eleito vice-prefeito de Hortolândia. Sua chegada ao Executivo local ocorreu no ano de 2004. Com uma chapa formada por apenas três partidos, foi eleito com 65% dos votos. Foi reeleito em 2008, com 79% dos votos válidos.

“Em oito anos de governo, entre 2005 e 2012, Perugini colocou Hortolândia no futuro, elevou os índices econômicos da cidade e de qualidade de vida dos moradores”, destaca Willian Souza. Em 2014, Perugini foi eleito deputado estadual com 94.174 votos, o quinto mais votado do PT. Dois anos depois, voltou à Prefeitura de Hortolândia pelo PDT e, no ano passado, eleito pela quarta vez, desta vez pelo PSD.