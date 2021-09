Perto do Z4, São Paulo perde pro Flu. Corinthians fica no empate

O São Paulo foi ao Rio de Janeiro e acabou saindo derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na volta do Campeonato Brasileiro. O gol Tricolor Paulista foi anotado em cobrança de pênalti convertida pelo lateral Reinaldo. O time paulista reclamou muito no lance e pediu a expulsão do lateral Nino.

Com gols de Nino e Luiz Henrique no segundo tempo, o Fluminense agora cola no G6, terminando a rodada com 29 pontos, um atrás do Corinthians. Já o tricolor do Morumbi, que marcou com Reinaldo de pênalti, parou nos 22 pontos e voltou a flertar com a zona de rebaixamento. Clube possui apenas um ponto a mais do que o América-MG, 17º colocado.

O Palmeiras recebeu um Flamengo remendado e acabou perdendo de virada por 3 a 1.

CORINTHIANS- O Corinthians foi a Goiás e ficou no empate com o Atlético GO. O jogo terminou 1 a 1 e também teve reclamação paulista. Os jogadores do Timão pediram revisão no gol de empate do Rubro Negro Goiano.