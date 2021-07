Perseguição a Hilux furtada acaba com adolescente detido; um fugiu

O controle da Guarda Municipal de Americana recebeu informações de uma empresa de rastreamento na tarde desta quinta-feira de que um veículo Modelo Hilux havia sido furtada na manhã desta quinta-feira (29), no bairro São Bernardo, em Campinas, estaria se deslocando para Americana.

Várias equipes se posicionaram nas entradas da cidade, momento em que os GCMs Rogério e Juliana se depararam com o veículo pela Av Nicolau João Abdalla, que recebeu sinal de parada, que foi ignorado pelo motorista.

Deu início então ao acompanhamento do referido veículo, uma Hilux branca, por várias ruas da cidade, até chegar ao município Santa Bárbara D’Oeste. De acordo com as equipes, o motorista da Hilux conduzia em alta velocidade, subindo em canteiros e colocando em risco a vida de pedestres e chegou até a derrubar uma moto e bater em outros veículos. Uma das vítimas precisou passar por atendimento médico após uma das batidas.

A vítima, de 49 anos, que sofreu uma das batidas, relatou que o passageiro da Hilux apontou uma arma para a mesma, dando continuidade na fuga.

Após acompanhamento por várias ruas de Santa Bárbara, o veículo já estava com os pneus furados após disparos da corporação e as equipes obtiveram êxito em deter o indivíduo, um adolescente de 17 anos, na Rua Campo Grande no Bairro Cidade Nova. O segundo indivíduo não foi localizado.

Na residência do menor, onde o genitor franqueou a entrada das equipes, foram localizados, um zorzo (equipamento usado para abrir portas) um módulo de ignição, chave de veículo além de R$ 1.400 em dinheiro.

O caso foi apresentado no 2° Distrito policial de Santa Bárbara D’Oeste.