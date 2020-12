Perfis. Pastor quer foco em social e regulação para igrejas

Eleito vereador no dia 15 de novembro como segundo mais votado do Republicanos, o Pastor Miguel falou brevemente ao NM. Eleito com 882 votos, ele vai ser um dos três nomes da ‘bancada evangélica’ na Câmara.

“Meu foco é trabalhar na área social, e a favor do menos favorecidos. Quero trabalhar também na área da saúde como eu fui por três anos e meio fiscal da saúde então quero também focar na saúde”, afirmou.

Ele também disse que pretende trabalhar também para ajudar a regularização dos templos religiosos casas de recuperação. “Hoje temos em Americana em torno de 1.000 templos mas nem 40 % é regularizada devido a burocracia”, arrematou.