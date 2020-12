Perfis. Rovina, o desconhecido do meio político

Se em 2016 as eleições trouxeram pelo menos três desconhecidos do grande público e que não eram apostas dos partidos, 2020 reservou esta vaga a um nome do PV. O empresário Wagner Rovina foi candidato em 2012- obteve 858 votos e não se elegeu. Voltou agora com estrutura melhor e foco mais regionalizado.

Agora ele obteve 1.010 votos- foi o terceiro nome do PV e ‘passou’ para ser vereador. Será um dos 10 novatos da Câmara e ainda não parece ter claro as pautas que defenderá.

No vídeo de agradecimento pela eleição disse que os votos ‘não foram os esperados’ e que vai honrar cada voto recebido. Agradeceu as famílias Rovina e Favarelli.