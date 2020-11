Perfis. Radialista vai pra Câmara na 3a tentativa

Um dos novatos eleitos no dia 15 de novembro para compor a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Nilson Araújo obteve 1.531 votos e entrou agora na terceira tentativa de ser vereador. Ligado à rádio Brasil e com perfil de comunicador e ‘coach de vida’, Araújo disse ao NM que vai tentar um mandato com ‘exercício intenso da democracia’.

Sem ainda definir como será a relação com o governo eleito, Araújo promete que vai ‘ouvir o povo’. Farei “um mandato participativo. Comitês de bairros para todos os meses ouvir as demanda da população”.