Perfis. Leonora P volta à Câmara como fênix de Americana

Mas ela vai voltar…. A música do Charlie Brown Jr vale para a única vereadora do time dos ‘excluídos’ de 2016- foram 15-. Leonora do Postinho/PDT, que agora assina Leonora P e estava na urna apenas como Leonora volta como nome que virou a fênix da política legislativa americanense. Em Santa Bárbara, são dois os fênix renascidos das cinzas das urnas em 2020.

Leonora foi a segunda mais votada do partido e voltará renovada para o mandato que começa em 2021. Ela e seu marido, o conselheiro tutelar Osmar Périco, vão trabalhar em conjunto e projetam ser os principais representantes da região mais populosa de Americana- que reúne Parque da Liberdade, São Jerônimo, Jardim da Paz e mais.