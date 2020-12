Perfis. Léo da Padaria vai pro segundo mandato em novo patamar

Clemente Alves dos Santos Neto, o Léo da Padaria, 38, inicia em 2021 seu segundo mandato na Câmara Municipal de Americana. Eleito em 2016 com 1.461 votos logo em sua estreia na vida pública, Léo viu sua votação aumentar para 1.727 votos em 2020, mesmo ano em que assinou sua filiação ao PV (Partido Verde).

Mesmo em meio a uma eleição marcada pelo grande percentual de abstenções e com o aumento no número de candidatos, Léo teve 18% mais votos do que em sua primeira disputa nas urnas.

Formado em Direito pela Unisal (Centro Universitário Salesiano) de Americana em 2017, Léo da Padaria é casado, pai de duas meninas e, além da vida pública, também é comerciante do ramo alimentício na Praia Azul.

Em seu primeiro mandato, Léo assinou 16 projetos de lei. Entre eles, destaca-se a Lei Municipal nº 6.293/2019, que tornou obrigatório um treinamento feito por hospitais públicos e privados para pais e mães de recém-nascidos. O objetivo é oferecer aos pais de primeira viagem informações sobre como agir em casos de engasgamento.

Neste novo mandato, além das funções legislativas, quer manter o foco também em buscar soluções que reflitam em melhoria da qualidade de vida da população. Por sinal, algo que vem fazendo desde 2017.

Pretende sim colocar seu nome à disposição dos colegas de legislatura para presidir a Casa e acredita que sua experiência administrativa e os conhecimentos que adquiriu nos últimos dois anos como primeiro secretário da Mesa Diretora serão úteis para gerenciar o Legislativo nos próximos dois anos.