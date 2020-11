Perfis. Eliel quer ir além da segurança pública

Eleito vereador na segunda tentativa para entrar na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Eliel Miranda/PSD disse ao NM que quer ir além da área da segurança pública. Ex-diretor da Guarda Municipal eleito agora com 1.008 votos, Eliel aumentou pouco a votação com relação à eleição anterior (quando teve 907 votos) mas conseguiu entrar e fazer parte do poder legislativo a partir de 2021.

Em seu plano de ação, ele afirma que pretende trabalhar em conjunto com os demais poderes e trazer mais informação e acesso ao grande público dos serviços prestados nas esferas municipal, estadual e nacional. Outro foco vai ser os servidores públicos. “Tenho conversado muito com este grupo (servidores) e acredito que tem muito a ser feito por eles na Câmara”, disse.