Perfis. Casimiro chega pra ser o vereador além da Zona Leste

Eleito vereador para o primeiro mandato, Reinaldo Casimiro, casado, 42 anos, pai de 2 filhos e empresário no ramo de embalagens para suco falou brevemente ao NM.

Essa é minha terceira eleição

2014 – 255 Votos

2016 – 844 Votos

E agora fui eleito com 1013 votos (Podemos)

Sem dúvida essa eleição foi totalmente diferente das outras.

O mundo enfrentando essa terrível pandemia, incerteza política e, com isso, mais de 36 mil eleitores deixaram de votar em nossa cidade.

Fui criado no Jardim Europa e sempre lutei por nossa região, independente do período eleitoral, desde a época em que vendia laranjas de porta em porta e isso só será intensificado.

Não vou me limitar somente a Zona Leste, vou fiscalizar o executivo e lutar por melhorias em toda cidade em busca de uma Santa Bárbara d’Oeste melhor, sempre!