Perfis. Arnaldo Alves ‘acerta’ 4 anos depois e vai pra Câmara

Os perfis do NM trazem esta terça Arnaldo Alves, eleito para o primeiro mandato com 1.204 votos.

Leia abaixo como ele viu o processo eleitoral e o que pretende fazer na Câmara.

Em 2016 aceitei o desafio me candidatando pela primeira vez e mesmo não sendo eleito, fiquei feliz por obter 1014 votos, uma votação expressiva.

Nesta eleição, com uma campanha mais coordenada, aumentei a votação e graças a Deus e a todos que confiaram em meu trabalho fui eleito com 1204 votos.

Foi uma campanha atípica, eu particularmente tive que passar por alguns empecilhos, por que meu trabalho sempre foi muito presente e próximo das pessoas. Eu tenho a profissão de condutor escolar e devido a pandemia e a paralisação das aulas presenciais perdemos esse contato quase que diário com as famílias, o que me preocupou muito e me deixou apreensivo sobre se seria possível levar nossas propostas aos eleitores, assim, fiz um trabalho forte nas redes sociais e com o suporte da coordenação da nossa coligação foi possível ser eleito.

Sobre o mandato, acredito que no que tange a melhorias urbanas, vemos que muito foi feito na área central. A zona leste ficou quase esquecida, principalmente a região do cidade nova e adjacências. Vamos focar para que nosso trabalho seja representando essa região, mas não esquecendo de toda a cidade, afinal tive votos em todos os colégios eleitorais.

A outra bandeira com certeza será a saúde, tanto fiscalizando os gastos e investimentos, quanto buscando recursos junto as esfera estadual e federal.

Quero ser uma voz ativa e combativa na Câmara barbarense, na defesa dos valores da família e de nossa gente de Santa Bárbara d’Oeste.