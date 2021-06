Perez vence no Azerbaijão. Verstappen e Hamilton caem no fim

O mexicano Sergio Pérez venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão nesse domingo. O piloto da Red Bull assumiu a liderança após o companheiro Max Verstappen, que liderava a corrida, ter problema com seu pneu traseiro esquerdo na volta 47. Hamilton chegou a assumir a vice-liderança mas teve problemas na penúltima volta e acabou na 15ª posição.

Quem se destacou na corrida foi o quatro vezes campeão mundial Sebastian Vettel. O alemão da Aston Martin largou muito bem depois da entrada do Safety Car na volta 37 e alcançou a segunda colocação do GP. Charles Leclerc, que largou na pole, não conseguiu se manter entre os primeiros colocados no decorrer da corrida e terminou na quarta posição. Seu companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, não fez uma grande corrida e terminou na oitava colocação.

O próximo Grande Prêmio será o do Canadá, no dia 13 de junho.

Confira a classificação do GP do Azerbaijão

1º – S.Pérez (Red Bull)

2º – S.Vettel (Aston Martin)

3º – P.Gasly (Alpha Tauri)

4º – C.Leclerc (Ferrari)

5º – L. Norris (McLaren)

6º – F.Alonso (Alpine)

7º – Y. Tsunoda (Alpha Tauri)

8º – C.Sainz (Ferrari)

9º – D.Ricciardo (McLaren)

10º – K.Raikkonen (Alfa Romeo)