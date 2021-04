Peressim convida Dr José pra ir para o Patriota

O presidente do Patriota em Santa Bárbara d’Oeste, Cláudio Peressim, esteve reunido esta segunda-feira 19 com o ex-vereador Dr. José (PSD). Na ocasião, os dois falaram sobre a política local e as eleições do próximo ano – – – O objetivo é que o Dr. José, que obteve uma votação expressiva (alcançando quase 39 mil votos nas eleições municipais em 2020) filie-se ao partido e venha candidato a Deputado nas próximas eleições.

“Pensando no bem da nossa cidade e região, gostaria que o Dr. José viesse para o partido e disputasse uma vaga na Assembleia Legislativa, pois acredito que ele tem grandes chances de alcançar a vitória. Assim que melhorar a situação referente a pandemia causada pelo COVID 19, iremos agendar uma reunião com o presidente estadual do partido, Ovasco Resende, para uma conversa definitiva”, finalizou Peressim.