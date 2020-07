Pereira e Marlene. Apostas do PT em Santa Bárbara

O PT de Santa Bárbara d’Oeste vai tentar seu retorno à Câmara da cidade e tem hoje como nomes dos mais fortes o ex-vereador Pereira, que obteve 2.101 votos na eleição de 2016- foi o terceiro mais votado da cidade- mas ficou de fora por conta de o partido não ter alcançado o quoeficiente eleitoral mínimo- que caiu para a eleição deste ano.

Pereira segue bastante ativo nas redes sociais e muita gente do cenário político barbarense da como certo seu retorno ao legislativo local.

Outra aposta do PM é Marlene Camargo Rocha, 57, que foi candidata a vice prefeita na chapa com o advogado Tonhão Salustiano. Ela aposta em manter parte dos 2,5 mil votos que a chapa teve em 2016.

Natural de Mirandópolis, divorciada, mãe de 2 filhos e 1 neto, formada em Serviço Social, Marlene trabalha como autonoma, foi candidata a vice prefeita na eleição de 2016, é atuante na comunidade, faz parte da diretoria da Amplasol, do Grupo gestor do Céu das artes, do Fórum da Cidadania, do grupo litúrgico da paróquia São Paulo Apóstolo (Casa de MARIA) e do Grupo de Cebs que representa a nossa diocese de Piracicaba, trabalho como voluntária no bazar social do Serviço Social Imaculada Conceição.

“Nossa bandeira é políticas públicas voltada a saúde, educação, mulher, atendimento ao idoso e ao meio ambiente, incentivar por mais mulheres na política”.