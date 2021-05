Beatriz Domingos perdeu o pai pra Covid 19 em um caso registrado aqui no NM e agora faz campanha pra arrecadar fundos para poder voltar a trabalhar.

Cláudio Domingos tinha 50 anos quando foi encontrado morto no Ribeirão Quilombo, em Americana, no começo de abril, após ter fugido do Hospital Municipal infectado com a doença.

Beatriz afirmou ao NM que gastou o que não podia tentando encontrar seu pai, que ficou desaparecido por mais de 10 dias.