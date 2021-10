Perdeu o controle e bateu no guard rail da SP

O fim de semana prolongado do feriado de Nossa Senhora Aparecida começou com um acidente em Santa Bárbara d’Oeste. Um motorista de um VW Voyage, se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (8), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 19h40, o policiamento de Limeira foi acionado via Central de Operações para atendimento de um sinistro de trânsito no km 136 mais 500 metros, em Santa Bárbara d’Oeste.

Chegando ao local, os policiais constataram que o motorista, de 33 anos, perdeu o controle da direção e colidiu contra a mureta de concreto localizada no lado direito da via. Com ferimentos leves, o condutor foi socorrido para atendimento no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, e o veículo guinchado ao pátio. O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro, tendo resultado negativo para consumo de álcool.