Perdeu o braço no acidente na SP 304

Foto Corpo de Bombeiros

Um homem perdeu o braço em um acidente de trânsito na rodovia Luiz de Queiroz/SP 304 em Americana na madrugada desta segunda-feira de carnaval. O acidente aconteceu na altura dos kms 127/126 por volta das 3:15h. Foram 4 viaturas do Corpo de Bombeiros utilizadas no resgate. Quase no mesmo ponto, um caminhoneiro morreu também em capotamento no sábado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o capotamento na rodovia Luiz de Queiroz, SP304, sendo duas vítimas- um homem e uma mulher. L.F.R., 26, que era o condutor do veículo estava dentro do carro e tinha possuía ferimentos pelo corpo e uma amputação traumática do membro superior esquerdo/perda do braço. Foram prestados os primeiros socorros, imobilizado e socorrido de imediato ao hospital municipal de Americana.

Já a moça M.M.B, também 26 anos, estava sentada fora do veículo, tinha escoriações pela face e cabeça, estava bastante desorientada, foi prestada os primeiros socorros e imobilizada, sendo socorrida pelo Resgate de Santa Bárbara, também ao hospital municipal de Americana.

Polícia rodoviária estava pelo local.